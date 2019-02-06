Посольство Украины во Франции призвало AFP исправить карту с принадлежностью Крыма

Посольство Украины во Франции обратилось к руководству AFP с требованием исправить карту, на которой Крым изображен в составе России

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах, — говорится в сообщении украинского диппредставительства, опубликованном в среду в Facebook. — В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ".

Ранее на официальной странице AFP в Twitter была опубликована карта "Кто должен возглавить Венесуэлу", на которой Россия и Крым были отмечены красным цветом, а Украина — белым.