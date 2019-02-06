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Посол Венесуэлы в РФ заявил, что Каракас готов противостоять американской военной угрозе 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Каракас находится под реальной угрозой военного вторжения, но планы Вашингтона не сработают. Об этом заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, выступая в среду на круглом столе "Кризис в Венесуэле: пути мирного урегулирования".
"Мы находимся под реальной угрозой военного вторжения. Когда выступают [помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон или [госсекретарь Майкл] Помпео или сам президент [Дональд] Трамп, неясно, делается это лишь ради угроз и запугивания или это реальное намерение", — сказал дипломат.
"Но в нашей стране это не сработает. Главное военное командование неоднократно выступало с заявлениями, что все военные преданы конституции и будут ее защищать", — подчеркнул посол.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция, а генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу для разрешения кризиса.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Антониу Гутерриш , ООН , Венесуэла
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