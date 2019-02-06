Посол Венесуэлы в РФ заявил, что Каракас готов противостоять американской военной угрозе

Каракас находится под реальной угрозой военного вторжения, но планы Вашингтона не сработают. Об этом заявил посол Венесуэлы России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, выступая в среду на круглом столе "Кризис в Венесуэле: пути мирного урегулирования".

"Мы находимся под реальной угрозой военного вторжения. Когда выступают [помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон или [госсекретарь Майкл] Помпео или сам президент [Дональд] Трамп, неясно, делается это лишь ради угроз и запугивания или это реальное намерение", — сказал дипломат.

"Но в нашей стране это не сработает. Главное военное командование неоднократно выступало с заявлениями, что все военные преданы конституции и будут ее защищать", — подчеркнул посол.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.