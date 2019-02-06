Планы Японии на Курилы и другие события дня

Главные события среды

Еще одна страна обвинила Россию в "провокациях"

Румынский министр национальной обороны Габриел Леш выступил с утверждениями, что Румыния якобы сталкивается в Черном море с «провокациями» России, на которые она может ответить только в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО , в особенности с США

Киселев рассказал о главной ошибке Путина

Телеведущий канала «Россия-1» Дмитрий Киселёв в интервью блогеру Юрию Дудю, назвал главные ошибки российского президента Владимира Путина. Журналист признал, что у лидера страны были промахи, которые он не стал описывать подробно.

Рассекречены планы Японии на Курильские острова

Москва ждет от Японии признания суверенитета России над Южными Курилами. Для ускорения переговорного процесса по мирному договору Токио должен сделать первый шаг, заявил глава российского МИД Сергей Лавров . Но в японской прессе уже открыто рассуждают о том, что неплохо было бы разместить на спорных островах американские базы.

Отец Децла опубликовал обращение к умершему сыну

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий в Facebook опубликовал обращение к умершему сыну. Отец Децла предположил, что он был плохим отцом, и попросил у Кирилла прощения.

Иностранцев шокировала записка врача из России

Записка российского врача, которая шокировала иностранцев, оказалась довольно старой, она датировалась 28 марта 2012 года.

На Reddit появилась фотография записки врача из России, почерк которого разобрать оказалось трудно. Иностранцы пытаются понять смысл сплошного потока линий и загогулин.

Запад совершил роковую ошибку в Венесуэле

Раскол международного сообщества по поводу того, кого считать законной властью в Венесуэле, лишь на первый взгляд кажется необычным — в мировой истории, в том числе и новейшей, есть масса примеров того, как в одной стране возникали сразу несколько властей, каждая из которых пользовалась признанием тех или иных иностранных государств.

Кокорину и Мамаеву озвучили вердикт

Россия определилась с ракетами в Белоруссии

Россия не станет размещать ракеты в Белоруссии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил посол России в Белоруссии Михаил Бабич

Названа новая угроза Сибири