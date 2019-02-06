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Умер режиссёр Вацлав Ворличек 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: Petr Novák / Wikipedia
В Праге в ночь на 6 февраля умер режиссёр и сценарист Вацлав Ворличек. Он скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Prague-express.cz.
Отмечается, что Ворличек умер после продолжительной болезни.
Он снял такие фильмы как «Три орешка для золушки», «Румбурак», «Арабела», «Арабела возвращается, или Румбурак — король страны сказок», «Принц и вечерняя звезда», «Девушка на метле».
В 2017 году на кинофестивале в Карловых Варах Вацлав Ворличек получил приз президента фестиваля за вклад в чешскую кинематографию.
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В мире , Европа , Общество , Происшествия , Вацлав Ворличек , Прага
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