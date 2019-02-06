В Праге в ночь на 6 февраля умер режиссёр и сценарист Вацлав Ворличек. Он скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Prague-express.cz.
Отмечается, что Ворличек умер после продолжительной болезни.
Он снял такие фильмы как «Три орешка для золушки», «Румбурак», «Арабела», «Арабела возвращается, или Румбурак — король страны сказок», «Принц и вечерняя звезда», «Девушка на метле».
В 2017 году на кинофестивале в Карловых Варах Вацлав Ворличек получил приз президента фестиваля за вклад в чешскую кинематографию.