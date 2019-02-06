Умер режиссёр Вацлав Ворличек

Праге в ночь на 6 февраля умер режиссёр и сценарист Вацлав Ворличек . Он скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Prague-express.cz.

Отмечается, что Ворличек умер после продолжительной болезни.

Он снял такие фильмы как «Три орешка для золушки», «Румбурак», «Арабела», «Арабела возвращается, или Румбурак — король страны сказок», «Принц и вечерняя звезда», «Девушка на метле».

В 2017 году на кинофестивале в Карловых Варах Вацлав Ворличек получил приз президента фестиваля за вклад в чешскую кинематографию.