Суд оставил экс-президента Армении Кочаряна под арестом

Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего президента Роберта Кочаряна , сообщил в четверг журналистам прокурор Ваагн Мурадян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января продлил арест экс-президента на два месяца и отклонил ходатайство адвокатов об его освобождении под залог.

"Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна и оставил в силе решение суда первой инстанции об его аресте", — сказал Мурадян.

Ранее адвокат экс-президента Рубен Саакян заявил журналистам, что сторона защиты требует от Апелляционного суда его освобождения. По его словам, президент неприкосновенен и нет никаких обоснованных доказательств, подтверждающих его вину.