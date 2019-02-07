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Суд оставил экс-президента Армении Кочаряна под арестом 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего президента Роберта Кочаряна, сообщил в четверг журналистам прокурор Ваагн Мурадян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января продлил арест экс-президента на два месяца и отклонил ходатайство адвокатов об его освобождении под залог.
"Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна и оставил в силе решение суда первой инстанции об его аресте", — сказал Мурадян.
Ранее адвокат экс-президента Рубен Саакян заявил журналистам, что сторона защиты требует от Апелляционного суда его освобождения. По его словам, президент неприкосновенен и нет никаких обоснованных доказательств, подтверждающих его вину.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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В мире , Левон Тер-петросян , Роберт Кочарян , Серж Саргсян , Армения
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