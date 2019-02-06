Янукович обвинил Киев в преступлениях Евромайдана 

В ситуации с Крымом и расколе Украины виновато нынешнее руководство страны — об этом в среду на пресс-конференции в Москве заявил Виктор Янукович, сообщает "ТВ Центр".
Бывший лидер Украины отметил, что событиям 2014-го года необходимо дать правовую оценку, но система, сложившаяся в стране, не позволяет сделать это.
Власть, по словам экс-президента, оказалась в руках тех, кто совершил преступления во время Евромайдана. И действующий президент Пётр Порошенко попытается сохранить ее любыми способами, в том числе за рамками закона.
"Такого разгула вседозволенности в Украине никогда не было. Конечно, жизнь людей значительно стала тяжелее, население Украины стало намного беднее, и вернуть мир в Украину сегодня нынешняя власть не желает", — отметил Янукович.