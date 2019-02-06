Янукович обвинил Киев в преступлениях Евромайдана

Бывший лидер Украины отметил, что событиям 2014-го года необходимо дать правовую оценку, но система, сложившаяся в стране, не позволяет сделать это.

Власть, по словам экс-президента, оказалась в руках тех, кто совершил преступления во время Евромайдана. И действующий президент Пётр Порошенко попытается сохранить ее любыми способами, в том числе за рамками закона.