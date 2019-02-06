В ДНР заявили об обстреле силовиками юга республики

Украинские силовики в среду выпустили более 10 мин по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня в 12.10 (время совпадает с московским) вооруженные формирования Украины выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра по направлению населенный пункт Водяное-населенный пункт Саханка", — сказал представитель ведомства.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов подверглись окраины Горловки и район населенного пункта Ленинское на юге ДНР.