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В НАТО приняли еще одну страну 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Македония подписала протокол о вступлении в НАТО, сообщает ТАСС.
Протокол был подписан послом Македонии и его коллегами из 29 стран, входящих в Североатлантический альянс. Церемония состоялось в брюссельской штаб-квартире организации.
«Это исторический момент», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек похвалил власти Македонии за приверженность демократии, а министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, также присутствовавший на подписании документа, назвал Североатлантический альянс семьей.
По мнению главы МИДа, НАТО обеспечивает свободы и демократические ценности и стремится к тому, чтобы весь мир становился лучше.
Подписав протокол о вступлении в НАТО, Македония стала приглашенным членом организации без права голоса. Полноправным членом НАТО страна станет, когда протокол ратифицируют парламенты 29 государств-членов Альянса.
В мире , Йенс Столтенберг , НАТО , ИТАР-ТАСС , Македония
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