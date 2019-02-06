В НАТО приняли еще одну страну

Протокол был подписан послом Македонии и его коллегами из 29 стран, входящих в Североатлантический альянс. Церемония состоялось в брюссельской штаб-квартире организации.

«Это исторический момент», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек похвалил власти Македонии за приверженность демократии, а министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, также присутствовавший на подписании документа, назвал Североатлантический альянс семьей.

По мнению главы МИДа, НАТО обеспечивает свободы и демократические ценности и стремится к тому, чтобы весь мир становился лучше.

Подписав протокол о вступлении в НАТО, Македония стала приглашенным членом организации без права голоса. Полноправным членом НАТО страна станет, когда протокол ратифицируют парламенты 29 государств-членов Альянса.