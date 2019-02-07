Правозащитную организацию обвинили в унижении сотрудников

Проведя опрос среди сотрудников, руководство пришло к выводу, что рабочую атмосферу в организации можно описать как «токсичную». Согласно докладу, многие из служащих испытывают на работе сильный стресс, который приводит к проблемам с психическим и физическим здоровьем. Это связано с сильной нагрузкой и неблагоприятной рабочей атмосферой.

В докладе приводятся ситуации, когда начальство унижало персонал во время рабочих встреч, намеренно лишая работников права голоса или публично их оскорбляя. В частности, приводятся такие заявления руководства в адрес сотрудников, как «ты дерьмо» и «тебе лучше самому уволиться, иначе я превращу твою жизнь в кошмар».

Опрос был проведен после того, как в 2018 году двое сотрудников Amnesty International покончили с собой. Гейтан Моту (Gaëtan Mootoo) совершил самоубийство в мае 2018-го в Париже. Как стало известно организации, это произошло из-за его отношений с начальством. Сообщалось, что с 2017 года он подвергался издевкам и унижениям на работе. Розалинд Макгрегор (Rosalind McGregor) была стажером в женевском офисе и покончила с собой в своем доме спустя полтора месяца после смерти Моту.