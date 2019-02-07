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«Стена» Яценюка съежилась 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 55 минут назад
Представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничные сооружения на границе с Россией (проект «Стена») готовы на 30%, хотя еще в ноябре сообщалось о 47%.
Слободян заявил, что 30-процентная готовность «адекватна объемам финансирования», передает «Интерфакс» со ссылкой на украинский Пятый канал.
Слободян признал, что из-за вопросов финансирования проект, который хотели завершить в 2018 году, планируется реализовать только в 2020–2021 годах. Реализация осуществляется «не теми темпами», которые «хотели бы» видеть власти Украины.
Отметим, что в ноябре министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что готово почти 47% «стены»
Как указывала газета ВЗГЛЯД, проект «Стена» — один из главных и дорогостоящих украинских проектов времен премьерства Арсения Яценюка.
Инициированный Яценюком проект подвергался на Украине серьезной критике. Так, в июле депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что «Стена» «даже дикого кролика не остановит».
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В мире , Видео , Украина , Олег Слободян , Арсений Яценюк , Арсен Аваков , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
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