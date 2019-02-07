«Стена» Яценюка съежилась

Представитель госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что пограничные сооружения на границе с Россией (проект «Стена») готовы на 30%, хотя еще в ноябре сообщалось о 47%.

Слободян заявил, что 30-процентная готовность «адекватна объемам финансирования», передает «Интерфакс» со ссылкой на украинский Пятый канал.

Слободян признал, что из-за вопросов финансирования проект, который хотели завершить в 2018 году, планируется реализовать только в 2020–2021 годах. Реализация осуществляется «не теми темпами», которые «хотели бы» видеть власти Украины.

Отметим, что в ноябре министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждал, что готово почти 47% «стены»