Аббас заявил, что посетит в этом году Москву «в подходящее время»

"Каждый год я получаю приглашение на встречу с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным. Конечно, мой визит в Москву в этом году состоится в подходящее время", — заявил Аббас.

Палестинский лидер заявил, что он находится в постоянном контакте с Москвой, особенно с президентом России, чтобы консультироваться и обмениваться мнениями по политическим вопросам, связанным с остановившимся мирным процессом и путями его продвижения, а также обсуждать пути укрепления двусторонних отношений между странами, региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес.

Он добавил, что Палестину и Россию связывают исторические отношения, и выразил намерение продолжать работу над их углублением и развитием, особенно на международной арене.

"Пользуясь случаем, благодарим президента Путина и российское правительство за политическую поддержку в международных кругах, за важность продолжения работы межправкомиссии двух стран, а также за обучение тысяч палестинских студентов в России и подготовку палестинских кадров в России в различных сферах. Все это действия России, достойные благодарности", — заявил Аббас.

Он отметил, что Россия является огромной страной, у которой есть вес на международной арене и роль в сохранении международной безопасности и стабильности, особенно в регионе Ближнего Востока. "Мы постоянно консультируемся с российским руководством", — заявил лидер Палестины.