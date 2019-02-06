Молдавия назвала условие отказа от Приднестровья

Молдавские власти могут смириться с потерей Приднестровья, если возвращение этого региона будет мешать сближению Кишинева Евросоюзом , заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду. Ранее британское издание Financial Times писало, что Молдавия пытается найти нейтральную позицию на мировой арене, разрываясь между Россией и Западом.

Кишинев может пожертвовать Приднестровьем ради интеграции с Евросоюзом, рассказал спикер парламента Молдавии Андриан Канду.

Политик подчеркнул, что считает вступление Молдавии в Евросоюз приоритетной целью для страны. Отказываться от евроинтеграции Кишинев не намерен ни при каких условиях, передает ФАН.

«Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую цену», — указал Канду, имея в виду восстановление полного контроля Кишинева над Приднестровьем.

При этом он подчеркнул, что от решения приднестровской проблемы Кишинев отказываться пока не будет и считает нужным привлечь для этого международных посредников.

Также во вторник 5 февраля президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что российский лидер Владимир Путин хорошо относятся к жителям республики. По словам молдавского политика, у российской стороны есть очень четкая информация о том, что происходит в Молдавии.

«Отношение России и лично Владимира Владимировича к жителям Республики Молдова очень хорошее — он видит в нас друзей, он хочет, чтобы у нас были хорошие отношения, и не случайно принимал в течение этих двух лет решения в пользу молдавских граждан, несмотря на все антироссийские действия молдавского правительства», — заявил Додон.

Также он выразил надежду, что отношение России к молдавскому народу и в дальнейшем будет оставаться хорошим.

В ноябре прошлого года британское деловое издание Financial Times писало, что Молдавия пытается найти нейтральную позицию на мировой арене, разрываясь между Россией и Западом.

Тогда Додон рассказал газете, что страна нуждается в «сбалансированной внешней политике», несмотря на соглашение об ассоциации с ЕС. По его словам, в стране с населением 3,4 млн человек, которая находится между Румынией и Украиной, общество расколото, и половина хочет более тесных отношений с Москвой, а другая часть — с Западом.

Часть граждан опасается того, что «беднейшая в Европе» страна может стать «горячей точкой», как Украина, если отношения между Россией и Европейским союзом резко обострятся, указал молдавский президент.

«Мы не хотим быть частью чьих-то геополитических интересов. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Мы не хотим, чтобы нас использовали в этой геополитической игре.

Мы хотим только одного: сохранять и укреплять нашу страну. Это возможно только на основе нейтралитета и сбалансированной внешней политики», — сказал Додон.

«Авторство проекта документа, а также инициатива о его принятии принадлежит Молдавии — стороне неурегулированного конфликта и участнику трехсторонней миротворческой операции, разделяющем ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства ПМР.

По заверению ведомства, Кишинев сохраняет приверженность «реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата» в целях вытеснения российского миротворческого присутствия.

В ПМР подчеркнули, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют задачи исключительно по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории республики нет, передает НСН.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что данная резолюция ООН была подготовлена при поддержке американской стороны и НАТО

«С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию», — заявил парламентарий.

Он заметил, что многие страны, принимавшие участие в голосовании, могли не разбираться в ситуации и не знать, что контингент войск России в регионе стал гарантом невозобновления военного конфликта. Депутат также допустил, что голосовавшие могли руководствоваться принципом наличия «чьих-то войск на чужой территории».

Молдавия заключила соглашение с ЕС в 2014 году. Ранее Додон предлагал отменить соглашение об ассоциации с ЕС. Однако, по его словам, в настоящее время об этом речи не идет.