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Шведское СМИ обвинило Украину в провокации в Керченском проливе 

Рамблер + ещё 7 50 минут назад
Шведские журналисты пришли к выводу, что украинские моряки намеренно спровоцировали российских пограничников в Керченском проливе.
Шведское издание Nyhetsbanken опубликовало аналитический материал, посвященный недавним событиям в Керченском проливе.
Скандинавские журналисты решили, что действия российских пограничников были законными.
«По мнению россиян, украинские корабли вошли в пролив без предупреждения. По сообщению украинской стороны, было сделано предварительное уведомление. Но если это было так, украинским кораблям пришлось бы ждать российского лоцмана и следовать указаниям пограничников. Этого не было. Вместо этого украинцы проделали то, что в Москве назвали «опасными маневрами». Это продолжалось все воскресенье, пока россияне не начали стрелять, не ранили трех моряков и не захватили корабли», — пишет журналист Стефан Линдгрен.
По его мнению, Украина не имеет права ссылаться на конвенцию по морскому праву 1982 года, поскольку ее суда были военными, и на борту находилось оружие. Киев не сможет выиграть международные суды, поскольку речь идёт о проходе во внутренние воды.
Автор также упрекнул западные страны, бывшие республики СССР и Польшу в двойных стандартах в отношении России.
«Британия, Прибалтика и Польша молниеносно поддержали украинскую позицию, несмотря на то, что президент США Трамп еще не высказался по этому вопросу», — отметил Линдгрен.
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