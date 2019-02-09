Шведское СМИ обвинило Украину в провокации в Керченском проливе

Шведские журналисты пришли к выводу, что украинские моряки намеренно спровоцировали российских пограничников в Керченском проливе.

Шведское издание Nyhetsbanken опубликовало аналитический материал, посвященный недавним событиям в Керченском проливе.

Скандинавские журналисты решили, что действия российских пограничников были законными.

«По мнению россиян, украинские корабли вошли в пролив без предупреждения. По сообщению украинской стороны, было сделано предварительное уведомление. Но если это было так, украинским кораблям пришлось бы ждать российского лоцмана и следовать указаниям пограничников. Этого не было. Вместо этого украинцы проделали то, что в Москве назвали «опасными маневрами». Это продолжалось все воскресенье, пока россияне не начали стрелять, не ранили трех моряков и не захватили корабли», — пишет журналист Стефан Линдгрен.

По его мнению, Украина не имеет права ссылаться на конвенцию по морскому праву 1982 года, поскольку ее суда были военными, и на борту находилось оружие. Киев не сможет выиграть международные суды, поскольку речь идёт о проходе во внутренние воды.

Автор также упрекнул западные страны, бывшие республики СССР и Польшу в двойных стандартах в отношении России.