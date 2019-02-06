США нашли способ свалить правящий режим Венесуэлы

Санкции США против PDVSA, государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы , ведут к краху нефтяной промышленности страны, предупреждает The Wall Street Journal . По данным издания, правительству Мадуро все труднее находить покупателей на внешнем рынке. Экспорт углеводородов, который фактически является единственным реальным источником доходов властей, резко сократился, и черное золото приходится складировать в собственных хранилищах.

«Это абсолютная катастрофа. Не осталось почти ни единой возможности транспортировать нефть», — цитирует WSJ лидера венесуэльского профсоюза нефтяников Луиса Эрнандеса.

По данным Reuters, в Мексиканском заливе скопилась целая флотилия танкеров с миллионами тонн венесуэльской нефти, которая в отдельных случаях была закуплена еще до американских санкций США: владельцы не могут найти покупателей.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о том, что частота нефтеперевозок в районе крупнейшего в стране нефтяного порта Маракайбо заметно снизилась, добавляет WSJ. По данным газеты, в некоторых случаях власти Венесуэлы сами задерживают или отменяют поставки нефти, опасаясь, что вырученные средства могут оказаться в руках оппозиции. США позволили ее лидеру Хуану Гуаидо контролировать некоторые активы венесуэльского правительства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытается выстроить независимую от США схему поставок сырой нефти. Министр нефтяной промышленности страны Мануэль Кеведо ранее заявил, что PDVSA намерена требовать от клиентов предоплату, а также искать новых покупателей среди стран, независимых от США.

Ситуацию в отрасли усугубляет нехватка квалифицированной рабочей силы (многие венесуэльцы отказываются работать из-за гиперинфляции и задержек зарплаты).

Наконец, тяжелую сернистую нефть, которую добывают в Венесуэле, необходимо разбавлять более легкой, чтобы сделать пригодной к переработке. Соответствующие нефтепродукты страна импортирует, и с этим тоже возникли сложности: перевозившие такое сырье танкеры компаний Chevron, Repsol и «Лукойл» остановились или сменили курс из-за проблем в оплате поставок.

Санкции США были введены 28 января. При этом Citgo Petroleum, американская «дочка» PDVSA, сможет продолжить работу при условии, что полученные ею деньги останутся на заблокированных в США счетах. Белый дом пояснил, что таким образом пытается помешать режиму Мадуро распоряжаться доходами от нефти и вынудить его провести досрочные выборы.

Опасения преувеличены

Плачевное положение нефтяной промышленности Венесуэлы может оказать на мировые рынки гораздо большее воздействие, чем предполагалось ранее, считают в WSJ. Российские эксперты с этим не согласны. Ситуация там действительно катастрофическая, однако на мировой уровень цен на нефть она значительно не повлияет, уверен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

За последние два года производство нефти в стране и так снизилось почти в два раза, напоминает он. Соответственно эти объемы заместили другие поставщики углеводородов. И если учесть тот факт, что основной рынок сбыта для Венесуэлы — США, можно предположить, что и заместили эту нефть производители из Штатов. Тем более что там объемы добычи значительно выросли за те же два года.

«В свою очередь, львиная доля поставок венесуэльской нефти по-прежнему идет на нефтеперерабатывающие заводы в США, санкции их не коснулись, поэтому еще большего сокращения добычи ожидать не стоит», — предсказывает эксперт.

По его мнению, в среднесрочной перспективе Brent имеет шансы подорожать до 70 долларов за баррель. Однако ключевым драйвером для этого выступает не кризис в Венесуэле, а ограничения добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ и успехи в торговых переговорах между США и Китаем, что повышает перспективу благоприятного исхода для мировой экономики и стабильность спроса на нефть.

Санкции США и политический кризис в Венесуэле создали перебои в поставках нефти, но это не значит, что они могут полностью прекратиться, поддерживает коллегу эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Он допускает, что в текущих обстоятельствах страна может предлагать свою нефть с дисконтом в пределах 10%, и при такой скидке потребители с радостью будут ее скупать, невзирая на опасения, связанные с угрозами санкций со стороны США.

«Как показал иранский сценарий, взаиморасчеты с Венесуэлой страны импортеры будут производить, минуя доллар. И в этом помогут Россия и Китай. Учитывая, что КНР является стратегическим партнером Венесуэлы, санкции против PDVSA абсолютно не влияют на их взаимоотношения. Стоит вспомнить тот случай, когда США вывели Китай из-под антииранского эмбарго, поскольку не хотят портить отношения с Пекином. С Венесуэлой будет также», — прогнозирует аналитик.

А нефть дорожает

Пока ситуация вокруг Венесуэлы постепенно толкает котировки нефти вверх, хотя не слишком быстро и не так уж высоко. Нехватка венесуэльской нефти и общая неопределенность в отношении будущего вызывают некоторые опасения относительно возможного дефицита.

Сейчас многое зависит от того, как разрешится политический кризис в Венесуэле. Если предположить, что у власти останется Мадуро, с экспортом нефти действительно могут сохраняться проблемы. Продолжать поставки теоретически можно, отмечает аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов, однако денег они не принесут — ведь санкции США предусматривают ограничения на расчеты с правительством, контролируемым Мадуро.

«А поставлять нефть бесплатно смысла нет. Так что при таком сценарии глобальный рынок действительно может лишиться венесуэльской нефти. Вместе с тем, это не означает, что глобальное предложение существенно сократится», — отмечает он.

Страны ОПЕК+ пристально следят за внешней ситуацией и готовы в любой момент вмешаться, чтобы сохранить мировой нефтяной баланс. При необходимости они могут компенсировать потенциальный дефицит за счет собственных ресурсов, как это уже случалось в 2018 году, поясняют эксперты. Но сейчас наращивать добычу никто не собирается. Если в Венесуэле все же произойдет смена власти, то санкции США будут сняты и проблема решится сама собой.

Дополнительный стимул для рубля

Существенный рост нефтяных цен мог бы оказать поддержку российской экономике, особенно на фоне высоких геополитических рисков, рассуждает Удалов, но сценарий с взлетом котировок до небес считает маловероятным

«Как бы ни сложилась судьба венесуэльских поставок, нужно помнить про серьезно возросшую добычу в США, а также торговые войны и риски замедления глобального экономического роста, которые негативно сказываются на ценах на сырье», — призывает он.

Рост нефтяных котировок, безусловно, позитивный фактор для российской валюты. На этом фоне она как минимум будет оставаться стабильной, а при благоприятном сценарии может даже укрепиться ниже 64,80 — 63 рублей за доллар, особенно, если и дальше тема санкций со стороны США в отношении России не будет подниматься, добавляет Капустянский.

Но есть и сдерживающие факторы, продолжает он. В частности, дополнительные покупки валюты со стороны ЦБ РФ в пользу Минфина в рамках бюджетного правила.

По словам Гасанова, рубль потерял жесткую корреляцию с ценами на нефть, и его волатильность в основном связана с общей геополитической ситуацией, санкционной политикой запада, а также притоком/оттоком инвесторского капитала.