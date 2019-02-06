Лидер Косова готов пожертвовать частью территории ради соглашения с Белградом

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи готов пожертвовать частью территории самопровозглашенного образования ради окончательного соглашения с Белградом. Об этом он заявил в ходе своего визита в Вашингтон, сообщила в среду косовская Gazeta express.

"Если маленькая коррекция границы — это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым", — заявил Тачи. В то же время он подчеркнул, что самые важные объекты на севере Косова — северная часть города Косовска-Митровица, водохранилище Газиводе с электростанцией и горнообогатительный комбинат Трепча — будут албанскими, и это не обсуждается.

Тачи также высказал мнение, что Россия "готова принять соглашение, которого достигнут" стороны. При этом лидер непризнанной республики не скрывает, что главной целью соглашения является официальное признание Приштины Белградом и последующее вступление Косова в ООН . Он также поблагодарил США за всестороннюю поддержку и заверил, что "не примет соглашения, которое будет неприемлемо для Вашингтона".

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС