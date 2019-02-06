Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает опасным прекращение действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"В международных отношениях есть кардинальные изменения. В особенности всех волнует именно противостояние государств, которые владеют ядерным оружием. В этой связи надо особо отметить существующую опасность нарушения договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности. Конечно, те страны, которые за мир, должны противостоять этой глобальной катастрофе и должны принять превентивные меры", — сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии, на которой ему вручили верительные грамоты послы Чехии, Таджикистана, Хорватии, Вьетнама и Японии.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", то договор будет расторгнут. Союзники по НАТО поддержали решение США, считая, что Вашингтон пошел на это в ответ на якобы "значительные риски для евроатлантической безопасности" от крылатых ракет РФ.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.