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Муравьед отбивается от белого ястреба 

Рамблер 58 минут назад
В одном из мексиканских заповедников видеокамера, установленная зоологами, зафиксировала необычный случай: белый ястреб пытался напасть на муравьеда, но тот сумел оказать сопротивление. Хищная птица подлетела к животному сзади, но муравьед вовремя мобилизовался и встал в стойку, подняв передние лапы вверх и расставив их в стороны. Муравьеды обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки и питаются преимущественно насекомыми. Эти представители отряда неполнозубых ведут одиночный образ жизни, а для защиты от хищников они используют свои длинные когти. Судя по кадрам, в мексиканском лесу им есть от кого обороняться.
В мире , Видео , Другое
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