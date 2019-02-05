В Сирии сообщили о переброске боевиками контейнеров с хлором на юг Идлиба

Террористы из « Джебхат ан-Нусры »* перевезли контейнеры с хлором в сирийский район Хан-Шейхун на машинах скорой помощи, которые принадлежат организации «Белые каски», боевики намерены применить хлор против мирных жителей и заснять последствия на видео.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сирийской сети по правам человека Ахмада Казема.

«По нашим данным с места, около десяти дней назад несколько контейнеров с газом хлор было вывезено из Джиср-аш-Шугур в район Хан-Шейхун на юг провинции Идлиб. Вывоз осуществлялся при координации и взаимодействии между «Белыми касками» и террористической группировкой «Джебхат на-Нусра». Контейнеры с отравляющим веществом были вывезены на двух машинах скорой помощи», — сказал он.

По словам правозащитника, боевики планируют применить газ против мирных жителей в этом районе или в другом месте, при этом «Белые каски» снабдили ряд больниц фото— и видео оборудованием, чтобы отснять пострадавших от провокации мирных жителей.

В ноябре 2018 года Россия призвала Запад осознать истинное положение дел и перестать защищать организацию «Белые каски».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.