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В Сирии сообщили о переброске боевиками контейнеров с хлором на юг Идлиба 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Террористы из «Джебхат ан-Нусры»* перевезли контейнеры с хлором в сирийский район Хан-Шейхун на машинах скорой помощи, которые принадлежат организации «Белые каски», боевики намерены применить хлор против мирных жителей и заснять последствия на видео.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сирийской сети по правам человека Ахмада Казема.
«По нашим данным с места, около десяти дней назад несколько контейнеров с газом хлор было вывезено из Джиср-аш-Шугур в район Хан-Шейхун на юг провинции Идлиб. Вывоз осуществлялся при координации и взаимодействии между «Белыми касками» и террористической группировкой «Джебхат на-Нусра». Контейнеры с отравляющим веществом были вывезены на двух машинах скорой помощи», — сказал он.
По словам правозащитника, боевики планируют применить газ против мирных жителей в этом районе или в другом месте, при этом «Белые каски» снабдили ряд больниц фото— и видео оборудованием, чтобы отснять пострадавших от провокации мирных жителей.
В ноябре 2018 года Россия призвала Запад осознать истинное положение дел и перестать защищать организацию «Белые каски».
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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В мире , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Сирия
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