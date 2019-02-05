Эрдоган вновь обвинил ЕС в невыполнении обещаний

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил Евросоюз в том, что данные ЕС обещания не выполняются. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

По словам президента, Евросоюз не выполняет обязательства по миграционной сделке с Турцией.

"Европейский союз не выполняет свои обещания и по визовой либерализации", — добавил Эрдоган.

Также он подчеркнул, что Турция выполняет свои обещания.

"Если мы выполняем наши обязательства, то ожидаем аналогичного подхода с их стороны", — отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Эрдоган раскритиковал Евросоюз за невыполнение миграционного соглашения.