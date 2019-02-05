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Эрдоган вновь обвинил ЕС в невыполнении обещаний 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Турецкий лидер Тайип Эрдоган в очередной раз обвинил Евросоюз в том, что данные ЕС обещания не выполняются. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.
По словам президента, Евросоюз не выполняет обязательства по миграционной сделке с Турцией.
"Европейский союз не выполняет свои обещания и по визовой либерализации", — добавил Эрдоган.
Также он подчеркнул, что Турция выполняет свои обещания.
"Если мы выполняем наши обязательства, то ожидаем аналогичного подхода с их стороны", — отметил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Эрдоган раскритиковал Евросоюз за невыполнение миграционного соглашения.
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