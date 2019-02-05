ПЦУ провела первое заседание Синода

Новая Православная церковь Украины (ПЦУ) во вторник, 5 февраля, провела первое заседание Синода. Об этом сообщается на сайте неканонической церковной структуры страны.

«Священный Синод православной церкви Украины провёл своё заседание и принял ряд решений», — говорится в тексте.

В частности, были утверждены титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, принят типовой устав управления епархии для епархий новой структуры.

Отмечается, что мероприятие прошло в Митрополичьем доме при соборе Святой Софии Киевской под председательством главы новой церкви Епифания.

3 февраля в киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии.