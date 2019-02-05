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ПЦУ провела первое заседание Синода 

RT на русском + ещё 2 16 минут назад
Фото: Reuters
Новая Православная церковь Украины (ПЦУ) во вторник, 5 февраля, провела первое заседание Синода. Об этом сообщается на сайте неканонической церковной структуры страны.
«Священный Синод православной церкви Украины провёл своё заседание и принял ряд решений», — говорится в тексте.
В частности, были утверждены титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, принят типовой устав управления епархии для епархий новой структуры.
Отмечается, что мероприятие прошло в Митрополичьем доме при соборе Святой Софии Киевской под председательством главы новой церкви Епифания.
3 февраля в киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии.
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