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Франция ужесточила закон об уличных протестах 

News.ru 1 час назад
Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Парламент Франции принял закон, который ограничивает проведение уличных акций протеста.
Документ поддержали 387 депутатов, против выступили 92. Теперь закон должен одобрить Сенат страны, после чего он отправится на подпись президенту Эммануэлю Макрону, сообщает Reuters.
Документ, в частности запрещает протестующим скрывать лица и даёт полиции более широкие полномочия по противодействию «потенциальным нарушителям спокойствия».
Законопроект был внесён на рассмотрение парламента Франции в связи с массовыми протестами «желтых жилетов», которые охватили всю страну.
Так, очередная акция «жёлтых жилетов» привела к уличным беспорядкам в Париже. Люди в масках разгромили витрины ресторана быстрого питания, банка, пункта обмена валют, а также подожгли банкомат, писал News.ru.
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