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Мадуро готов к диалогу с Гуайдо 

News.ru 1 час назад
Фото: Adrien VautierLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов к переговорам с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
«Хуан Гуаидо — это случайный инструмент, который использует оппозиция для авантюрного сценария, которому не суждено осуществиться. Я готов к переговорам, я всегда был к ним готов», — заявил в эксклюзивном интервью RT Мадуро.
Он также подчеркнул, что неоднократно призывал к диалогу политические партии с реальными лидерами оппозиции, «которые значат больше, чем этот человек».
Ранее News.ru писал, что ни войны, ни военного вмешательства в Венесуэле не будет. Однако, по словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, власти сейчас готовят два миллиона ополченцев для национальной обороны. в настоящее время проводятся военные учения, чтобы привести в боевую готовность боливарианскую армию, авиацию, флот и Нацгвардию. Страна готовится к национальной обороне, чтобы, в частности, «ответить на незаконные угрозы, поступающие от Дональда Трампа».
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В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла
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