Мадуро готов к диалогу с Гуайдо

«Хуан Гуаидо — это случайный инструмент, который использует оппозиция для авантюрного сценария, которому не суждено осуществиться. Я готов к переговорам, я всегда был к ним готов», — заявил в эксклюзивном интервью RT Мадуро.

Он также подчеркнул, что неоднократно призывал к диалогу политические партии с реальными лидерами оппозиции, «которые значат больше, чем этот человек».