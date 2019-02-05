Медведчук назвал возбужденное против него дело политическими репрессиями

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что возбуждение дела о государственной измене в его отношении является политическими репрессиями.

«Политические репрессии продолжаются все эти годы, в том числе в отношении меня, попытки возбудить уголовные дела и обвинить в том, в чем нельзя, и нет никаких оснований для обвинений», — передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что его «принципиальная позиция в вопросе мирного урегулирования» полностью соответствует действующему законодательству Украины.

Медведчук также заявил, что его политсила намерена участвовать в предстоящих президентских и парламентских выборах в марте и октябре.

Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность».

Причиной возбуждения уголовного дела стало его заявление на партийном съезде 29 января «о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с созданием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины».