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Медведчук назвал возбужденное против него дело политическими репрессиями 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что возбуждение дела о государственной измене в его отношении является политическими репрессиями.
«Политические репрессии продолжаются все эти годы, в том числе в отношении меня, попытки возбудить уголовные дела и обвинить в том, в чем нельзя, и нет никаких оснований для обвинений», — передает его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что его «принципиальная позиция в вопросе мирного урегулирования» полностью соответствует действующему законодательству Украины.
Медведчук также заявил, что его политсила намерена участвовать в предстоящих президентских и парламентских выборах в марте и октябре.
Ранее стало известно, что генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука по статьям «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность».
Причиной возбуждения уголовного дела стало его заявление на партийном съезде 29 января «о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с созданием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины».
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В мире , Украина , Виктор Медведчук , РИА Новости
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