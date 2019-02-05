Шойгу озвучил ответ России на действия США
Наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019-2020 годах.
Порошенко дал громкое обещание по выборам и РФ
Президент Украины Пётр Порошенко готов приказать Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы государства, которые состоятся 31 марта.
Россиян избавят от "поверочного рабства"
Россиян избавят от необходимости самостоятельно передавать коммунальщикам показания счетчиков, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Украина заминировала Москву
Анонимные сообщения о минировании более 100 зданий в Москве и Московской области поступают с территории других государств, в том числе из Украины.
Стало известно о "кошмаре НАТО" из-за танков РФ
Блогер Петри Мякеля, пишущий на военную тематику, заявил, что многообразие российских вооружений не по зубам западным странам, включая Великобританию.
Медведев пригрозил Белоруссии
Возможное демпингование Белоруссией Могилевского завода лифтового машиностроения — повод «разбираться». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Япония признала Курилы идеальным местом для ракет США
Аналитики Japan Business Press пришли к выводу, что переговоры по передаче Курильских островов Японии имеют долгосрочный характер.
Пользование каршерингом могут ограничить
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на пользование каршерингом для водителей моложе 25 лет.
Кокорин выступил с открытым письмом
Арестованный футболист «Зенита» Александр Кокорин попросил прощения у болельщиков, одноклубников и тренерского штаба.
Россияне сравнили свою зарплату с московской
Россиян удивили данные Мосгорстата о средней зарплате в Москве — самих москвичей в том числе.