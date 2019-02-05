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Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения c Приднестровьем 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Рамблер
Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Приднестровьем ради евроинтеграции. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду в интервью «Европейской правде».
Канду заявил, что в вопросе евроинтеграции не может быть компромиссов, и если присоединение Приднестровья к Молдавии станет камнем преткновения для развития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз, страна откажется от этой идеи.
«Это не та цена реинтеграции Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы не готовы платить такую цену», — цитирует Канду «Лента.ру».
Андриан Канду — один из самых влиятельных членов правящей в Молдавии Демпартии и человек из ближайшего окружения фактического руководителя страны олигарха Владимира Плахотнюка, пишет «Коммерсант».
В том же интервью Канду назвал Приднестровье территорией, оккупированной Россией. И пообещал сделать все, чтобы исключить приход к власти в Молдавии пророссийских сил.
Комментарии15
В мире , ЕС , НАТО , Lenta.ru , Молдова
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