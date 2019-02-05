Лесбиянку наказали за неправильное обращение к насильнику-трансгендеру

Американскую лесбиянку исключили из правозащитной ЛГБТ-организации из-за неправильно использованного местоимения по отношению к насильнику-трансгендеру, пишет издание Pluralist.

«Меня выгнали из ЛГБТ-комиссии Балтимора всего лишь за изложение простых биологических фактов», — рассказала Джулия Бек во время дискуссионной панели фонда «Наследие» в Вашингтоне.

«После нескольких месяцев охоты на ведьм я была признана виновной в «жестокости». В чем моя вина? Я использовала мужские местоимения, говоря об осужденном насильнике мужского пола, который считает себя транссексуалом и предпочитает женские местоимения», — сказала она.

По словам Бек, комиссию больше волновали использованные ею местоимения, а не тот факт, что осужденного за насилие мужчину поместили в женскую тюрьму, где он продолжил насиловать женщин-заключенных.

Джулия Бек рассказала, что члены ЛГБТ-комиссии по очереди выступили против ее профпригодности, а президент организации Ава Пипитонет, которая идентифицирует себя как транс-лесбиянка, обвинила ее в трансфобии. Бек были исключена из комиссии единогласно.

По ее словам, борьба с дискриминацией на основе гендерной идентичности ущемляет права лесбиянок и лоббирует интересы мужчин.

Насильник, о котором говорила Бек — это 52-летняя Карен Уайт, трансгендер. Ее осудили за два случая изнасилования, две попытки изнасилования и одно правонарушение и поместили в женскую тюрьму. В тюрьме Уайт изнасиловала еще двух женщин, после чего ее приговорили к пожизненному заключению.