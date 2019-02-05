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В Венесуэле начнут продавать мясо и яйца 

Газета.Ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: Juan Carlos Hernandez/AP
Правительство Венесуэлы работает над программой по обеспечению населения животными белками, передает РИА "Новости" заявление министра по вопросам продовольствия Луиса Медины.
"Мы уделяем особое внимание 68 районам в трех штатах (Столичном округе, Миранда и Варгас), где собрано более 2 тысяч тонн мяса и курицы, включая 500 тысяч ящиков яиц… начиная со среды, программа будет реализовываться по всей стране", — заявил он.
Таким образом, будет расширен набор продуктов первой необходимости, которые распространяет местный комитет снабжения и производства (Clap), созданный в 2016 году. К продуктам, которые продаются по доступным и регулируемым ценам, относятся рис, чечевица, тунец, масло, макароны, кукурузная мука, сахар и молоко.
Продажа мяса, курицы и яиц предусмотрена планом министерства по обеспечению населения животными белками.
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В мире , Латинская Америка , РИА Новости , Венесуэла
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