Мадуро прокомментировал совет Болтона о «спокойной пенсии»

«Я бы предпочел провести пенсию в окружении своих внуков, внучек и правнуков, когда мне исполнится 90 лет в каком-нибудь районе Каракаса, на горе Эль-Авила, на пляже Ката, Катика… В Венесуэле. Я — венесуэлец. Я проведу последние свои дни на родине», — сказал он в интервью RT.

Говоря о словах американского политика, Мадуро указал, что «все подобные заявления — это навязчивый бред Белого дома, Джона Болтона и Дональда Трампа ».

«Они не соответствуют действительности. Они нас недооценивают. Я чувствую, что они нас презирают. Дональд Трамп, Джон Болтон, Майк Помпео, Майк Пенс относятся к нам с презрением с точки зрения белого превосходства, империализма, имеющего власть в США… их заявления полны презрения, ксенофобии, высокомерия и самомнения. Вот так я отношусь к заявлениям Джона Болтона», — заявил он.

31 января Болтон посоветовал Мадуро уйти в отставку и уехать подальше из Венесуэлы.

Политик заявил, что желает «Мадуро и его старшим советникам спокойной пенсии».

Как отмечал президент Венесуэлы, американский лидер Дональд Трамп не начинает с ним диалог из-за запрета со стороны Болтона.