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Мадуро прокомментировал совет Болтона о «спокойной пенсии» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пожелавшего ему «спокойной пенсии» подальше от Венесуэлы, являются навязчивым бредом.
«Я бы предпочел провести пенсию в окружении своих внуков, внучек и правнуков, когда мне исполнится 90 лет в каком-нибудь районе Каракаса, на горе Эль-Авила, на пляже Ката, Катика… В Венесуэле. Я — венесуэлец. Я проведу последние свои дни на родине», — сказал он в интервью RT.
Говоря о словах американского политика, Мадуро указал, что «все подобные заявления — это навязчивый бред Белого дома, Джона Болтона и Дональда Трампа».
«Они не соответствуют действительности. Они нас недооценивают. Я чувствую, что они нас презирают. Дональд Трамп, Джон Болтон, Майк Помпео, Майк Пенс относятся к нам с презрением с точки зрения белого превосходства, империализма, имеющего власть в США… их заявления полны презрения, ксенофобии, высокомерия и самомнения. Вот так я отношусь к заявлениям Джона Болтона», — заявил он.
31 января Болтон посоветовал Мадуро уйти в отставку и уехать подальше из Венесуэлы.
Политик заявил, что желает «Мадуро и его старшим советникам спокойной пенсии».
Как отмечал президент Венесуэлы, американский лидер Дональд Трамп не начинает с ним диалог из-за запрета со стороны Болтона.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Майк Пенс , Дональд Трамп , Венесуэла , США
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