Сообщение о бомбе в аэропорту Киргизии оказалось ложным

Сигнал о взрывном устройстве, заложенном в помещении воздушной гавани, поступил в аэропорт в 14.41 по местному времени (11.41 мск). На место происшествия экстренно выехали сотрудники госкомитета нацбезопасности и МВД Киргизии, была объявлена эвакуация пассажиров и персонала аэропорта. На полный осмотр здания у специалистов ушло более 2 часов. Сотрудники госкомитета нацбезопасности ведут поиск телефонного террориста.

"В результате проведенного комплекса мероприятий каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было", — заявил Сулайманов в разговоре с РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова сообщила, что в 17.40 по местному времени (14.40 мск) "Манас" восстановил свою работу.

Это уже не первое ложное сообщение о бомбе. Аналогичный случай произошел в 2016 году, тогда телефонного хулигана поймали и осудили.

Согласно уголовному кодексу Киргизии статья 246 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" наказывается исправительными работами на срок от двух с половиной до 3 лет или штрафом от 2,2 миллиона сомов (31 тысячи долларов) до 2, 6 миллиона сомов (36 тысяч долларов) либо лишением свободы на срок до двух с половиной лет.