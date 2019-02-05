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Сообщение о бомбе в аэропорту Киргизии оказалось ложным 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сообщение о бомбе в международном аэропорту "Манас" в столице Киргизии оказалось ложным, взрывное устройство не обнаружено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов.
Сигнал о взрывном устройстве, заложенном в помещении воздушной гавани, поступил в аэропорт в 14.41 по местному времени (11.41 мск). На место происшествия экстренно выехали сотрудники госкомитета нацбезопасности и МВД Киргизии, была объявлена эвакуация пассажиров и персонала аэропорта. На полный осмотр здания у специалистов ушло более 2 часов. Сотрудники госкомитета нацбезопасности ведут поиск телефонного террориста.
"В результате проведенного комплекса мероприятий каких-либо подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было", — заявил Сулайманов в разговоре с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь аэропорта Алия Курбанова сообщила, что в 17.40 по местному времени (14.40 мск) "Манас" восстановил свою работу.
Это уже не первое ложное сообщение о бомбе. Аналогичный случай произошел в 2016 году, тогда телефонного хулигана поймали и осудили.
Согласно уголовному кодексу Киргизии статья 246 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" наказывается исправительными работами на срок от двух с половиной до 3 лет или штрафом от 2,2 миллиона сомов (31 тысячи долларов) до 2, 6 миллиона сомов (36 тысяч долларов) либо лишением свободы на срок до двух с половиной лет.
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В мире , Международный аэропорт "Манас" , МВД , РИА Новости , Кыргызстан
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