Украинский министр констатировал открытие ящика Пандоры

Украины Глава МИД Павел Климкин раскритиковал отстранение исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун и счел, что это судебное решение создает опасный прецедент. Об этом он написал в Facebook во вторник, 5 февраля.

Министр раскритиковал учтенный судом довод о том, что Супрун имеет двойное гражданство — украинское и американское — и заявил, что Украина должна в первую очередь учитывать реальные нужды государства и не закрываться от мира.

«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», — продолжил он и пояснил, что в случае масштабной переоценки деятельности всех «исполняющих обязанности» ситуация в стране может зайти «далеко».

Глава МИД также намекнул, что положительно оценивает начавшуюся в стране под руководством Супрун реформу здравоохранения, поскольку «кто еще наивно надеется, что украинская система здравоохранения в нынешнем ее состоянии способна лечить и спасать всех украинцев».

5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отстранении Супрун. Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства. Заместителю Супрун запрещено занимать ее место. Суд принял во внимание доводы истца о двойном гражданстве. Чиновница получила гражданство страны при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом.

14 января сообщалось, что украинское издание поставило Супрун на первое место в «народном» списке политиков-предателей. Отмечается, что граждане недовольны провалом медицинской реформы, разрушением системы здравоохранения и бесплатной медицины. Летом Супрун стала лидером рейтинга самых ненавидимых политиков.

Ульяна Супрун была назначена и.о. министра здравоохранения Украины летом 2016 года.