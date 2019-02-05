Трамп попытался запугать всех и затроллил Макрона

Мексику, Великобританию, Францию и Как отмечается, американский лидер пытался давить на Канаду Германию во время переговоров о торговле. В то же время, как рассказал изданию источник, французский президент Эммануэль Макрон, например, чувствовал, что Трамп его будто бы троллит из-за состояния экономики страны. Канцлер Германии Ангела Меркель , в свою очередь, отмечала, что не считает президента США серьезным человеком для проведения переговоров.

Газета пишет, что жесткий подход американского лидера далеко не всегда приносит те плоды, которые он желает, поскольку дела в политике ведутся не так, как в бизнесе. В частности, торговая война с Китаем нанесла ущерб и американским рынкам, а новое соглашение с Мексикой и Канадой считают чуть ли не аналогичным прошлому, но с другим названием.

Кроме того, запугивание Трамп пытается применять и во внутренней политике. Однако в настоящее время ему подвержены только члены Республиканской партии . Это связано с тем, что им приходится полагаться на него и не вступать в открытое противостояние, чтобы не потерять избирателей.

В декабре 2018 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо описал Трампа одним словом. По его словам, американский лидер — непредсказуемый.

До этого сообщалось, что Трамп, комментируя манифестации в Париже, два раза советовал властям Франции отказаться от Парижского соглашения по климату и снизить налоги.