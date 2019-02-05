Режим Мадуро искушают помощью. Комментарий Георгия Бовта

Распределение гуманитарной помощи становится острым вопросом политической борьбы, который может быть использован для подрыва режима действующего президента

Австрии, Великобритании, Дании, Испании, Германии, Латвии и Ряд европейских стран официально признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом, в частности, заявили власти Франции Нидерландов . Ранее эти страны предъявили Николасу Мадуро ультиматум назначить внеочередные выборы президента в течение восьми дней. Он отказался. Что дальше?

Комментарий Георгия Бовта:

Число стран, признавших лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, растет, но действующий глава государства Николас Мадуро сдаваться не собирается. Армия пока ему верна. Разве что один генерал ВВС присягнул самопровозглашенному президенту.

Мадуро по-прежнему собирает многотысячные толпы сторонников на митинги в свою поддержку. Несмотря на то что он довел экономику страны до ручки, все же у режима остается широкая социальная база. Это в основном бедные слои, которым нравится госрегулирование цен и распределение по принципу рационирования товаров и продуктов через социальные супермаркеты по дешевке. Им нравятся практически бесплатные бензин и электричество, даже если свет дают с перебоями. А от самого по себе признания Гуйадо президентом хоть всем Евросоюзом главой государства он от этого не станет.

Пока Мадуро решил заняться тем, что у него лучше всего получается, — популизмом и демагогией. Главный враг тот же — американский империализм, который хочет устроить переворот, вторгнуться в Венесуэлу и убить народного президента. Против американского вторжения он придумал весьма любопытное средство борьбы — собирать подписи протеста. Потом их передадут Трампу, тот устыдится и не станет нападать на страну Боливарианской революции. Все-таки в своих пропагандистских трюках все авторитарные режимы в чем-то одинаковы.

Вашингтон, в свою очередь, продолжает посылать угрозы в адрес Каракаса, напоминая, что готов применить самые решительные меры. Однако трудно себе представить, чтобы администрация Трампа предприняла некую операцию, напоминающую ту, что устроило ЦРУ против Кубы в 1961 году в заливе Свиней. Ставка сделана на финансовое удушение режима, лишение его источников доходов от нефти.

Однако даже такая мера неприятна для самих США, поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы подстроены под тяжелую венесуэльскую нефть. Предпочтение может быть отдано другому варианту — чтобы свалить ненавистного Мадуро отчасти чужими руками. Скажем, силами дружественных Вашингтону режимов Бразилии и Колумбии, которые на всякий случай подтянули войска к венесуэльским границам.

Пока США направляют гуманитарную помощь в страну по просьбе лидера оппозиции Гуайдо. Мадуро уже ответил на это призывом к народу отвергнуть эти подачки. Что касается Гуйадо, который не контролирует какую-либо территорию внутри Венесуэлы, то он предложил разместить пункты распределения помощи за пределами венесуэльских границ близ пунктов пропуска в тех же Колумбии и Бразилии. Но надо еще, чтобы венесуэльские пограничники пропускали тех, кто рванет за «подачками» Дяди Сэма.

Таким образом, распределение гуманитарной помощи становится острым вопросом политической борьбы, который может быть использован для подрыва режима Николаса Мадуро, а при определенных обстоятельствах стать поводом для так называемой гуманитарной интервенции со стороны внешних сил. В этом случае даже найдется ссылка на соответствующий пункт Устава ООН.

Из европейских стран аналогичную инициативу пока решила взять на себя Испания, чья нефтяная компания Repsol имеет свои интересы в Венесуэле и хотела бы их сохранить при новых властях. Испания предлагает направлять гуманитарную помощь по линии ООН и Евросоюза.

Москва придерживается позиции, согласно которой кризис в Венесуэле должен разрешить сам народ без вмешательства извне. Однако теперь, на фоне активизации так называемой гуманитарной политики со стороны Запада, возможно, и перед Россией встанет аналогичная проблема: направлять ли свою помощь Венесуэле по линии официального правительства? Если это произойдет, может сложиться ситуация, типичная для времен «холодной войны», когда та или иная страна становилась ареной противостояния СССР и Запада.