Украина сокращает железнодорожное сообщение с Россией

Компания «Укржелдорога» заявила о сокращении количества поездов, курсирующих по маршрутам «Одесса-Москва-Одесса» и «Харьков-Москва-Харьков», сообщает ТАСС . С 5 февраля поезда будут отправляться не каждый день, а через день.

В пресс-службе компании отметили, что решение вызвано «падением спроса» на билеты по данным направлениям. Специалисты «Укржелдороги» подсчитали, что в 2018 году пассажирский поток в Россию снизился на 20% по сравнению с 2017 годом и составил 772,9 тысяч человек.

Впрочем, специалисты подчеркнули, что рейсы из Киева в Москву остаются востребованными и расписание железнодорожных пассажирских перевозок между этими городами меняться не будет.

На инициативу украинских железнодорожников отреагировал министр инфраструктур Украины Владимир Омелян , заявив в Facebook, что приветствует решение о сокращении железнодорожного сообщения с Россией. Чиновник также выразил надежду, что «в ближайшее время количество поездов в Москву и другие российские города сократится до нуля».

Ранее пользователи соцсетей высмеяли громко разрекламированный экспресс, соединяющий Киев с аэропортом в Борисполе. Поезд дважды ломался, а после неполадок количество его рейсов уменьшили вдвое. У экспресса дважды выходил из строя двигатель. Многие пассажиры опоздали на авиарейсы. При этом «Укржелдорога» отказалась компенсировать убытки, за исключением одного случая, когда возместить расходы потребовал иностранец. СМИ предположили, что украинские железнодорожники испугались международного скандала.