В Днепре девушку «выдали замуж» за саму себя

Жительница Днепра Маргарита Турчак получила заграничный паспорт и узнала, что замужем за самой собой, сообщает Gazeta.ua.

Ошибку допустили сотрудники миграционной службы еще при оформлении ID-карты — украинского гражданского паспорта нового образца. Вместо данных супруга указали ее собственные.

На самой карточке семейное положение не указывается, однако отображается в базе данных, к которой имеют доступ различные государственные учреждения. На ошибку девушке указали сотрудники сервисного центра, когда она пришла за готовым загранпаспортом.

Получается, по паспорту "Маргарита Турчак в браке с Маргаритой Турчак". Это скорее комичная ситуация. Эта ошибка никак не будет мешать мне, но изменить ее я никак не смогу. Мне сказали: "Вы можете обратиться в ЗАГС, но там вам не помогут.

По ее словам, можно пойти в миграционную службу и попросить исправить ошибку, однако в прошлый раз она простояла там весь день.