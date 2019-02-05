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В Днепре девушку «выдали замуж» за саму себя 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Жительница Днепра Маргарита Турчак получила заграничный паспорт и узнала, что замужем за самой собой, сообщает Gazeta.ua.
Ошибку допустили сотрудники миграционной службы еще при оформлении ID-карты — украинского гражданского паспорта нового образца. Вместо данных супруга указали ее собственные.
На самой карточке семейное положение не указывается, однако отображается в базе данных, к которой имеют доступ различные государственные учреждения. На ошибку девушке указали сотрудники сервисного центра, когда она пришла за готовым загранпаспортом.
Получается, по паспорту "Маргарита Турчак в браке с Маргаритой Турчак". Это скорее комичная ситуация. Эта ошибка никак не будет мешать мне, но изменить ее я никак не смогу. Мне сказали: "Вы можете обратиться в ЗАГС, но там вам не помогут.
По ее словам, можно пойти в миграционную службу и попросить исправить ошибку, однако в прошлый раз она простояла там весь день.
"Пока надо мной смеется муж. Говорит, что я вышла замуж за себя", — добавила Турчак.
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