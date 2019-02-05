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В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник утром на западе Греции недалеко от города Превеза, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Подземный толчок зафиксирован в 4.26 по местному времени (5.26 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров в морском районе в 14 километрах к западу от Превезы, в 294 километрах северо-западнее Афин.
За две минуты до него в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,9. После него отмечено несколько небольших толчков.
Информации о каком-либо ущербе пока нет.
Сейсмолог Герасимов Хулиарас сказал телеканалу Skai, что пока рано говорить было ли землетрясение 5,2 основным и не будет ли более сильного толчка.
Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что землетрясения ощущалось в Янине, на севере Греции, в 60 километрах от Превезы.
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В мире , Греция , Превеза
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