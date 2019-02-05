В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник утром на западе Греции недалеко от города Превеза , сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

Подземный толчок зафиксирован в 4.26 по местному времени (5.26 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров в морском районе в 14 километрах к западу от Превезы, в 294 километрах северо-западнее Афин.

За две минуты до него в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 4,9. После него отмечено несколько небольших толчков.

Информации о каком-либо ущербе пока нет.

Сейсмолог Герасимов Хулиарас сказал телеканалу Skai, что пока рано говорить было ли землетрясение 5,2 основным и не будет ли более сильного толчка.

Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что землетрясения ощущалось в Янине, на севере Греции, в 60 километрах от Превезы.