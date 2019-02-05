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Китайского мира не будет, и не надо. Так считает пекинский аналитик 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2019 / Wang Zhao
Для начала факт: мы вступили в эпоху, когда две сверхдержавы уходят в резкий отрыв от всех прочих по части военных расходов. У США к 2023 году это будет 800 миллиардов долларов в год, у Китая — 300. А "следующая за ними страна" будет тратить только 80 миллиардов.
"Следующая" — это вроде как Россия, военные расходы пока что даже сокращающая. Что будет в 2023 году — другой вопрос, но хорошо известные факты и оценки, приводимые автором китайской публикации в американском журнале, служат ему для иллюстрации собственной мысли: мы уже вернулись в двухполярный мир (в этот раз — мир США и Китая), но войны, даже холодной, между ними не будет, а будет только осторожная и упорная конкуренция. Дважды войти в одну и ту же реку невозможно — то, что происходило во второй половине прошлого века между Москвой и Вашингтоном, не повторится.
Перед нами эпизод "войны прогнозов" насчет того, каким будет завтрашний мир. Общая картина здесь такая: американские демократы печалятся, что США провалили идею сделать Китай младшим союзником, и в итоге их ждет катастрофа — "китайский мир". А республиканцы и прочие консерваторы… ну, тут другая песня. И очень громкая.
Вот, например, статья авторства заметного "правого" идеолога из США. Что характерно, фамилия его Чан, имя Гордон. Есть, знаете ли, такая категория эмигрантов, особо свирепых по отношению к своей бывшей стране; а впрочем, Чан родился уже в Америке, где затем прославился упорными и провальными предсказаниями краха Китая. И вот в очередной публикации он подстрекает бывшую единственную сверхдержаву: да что же мы так мягко с этими китайцами, с ними вот как надо: ввести авианосцы в Тайваньский пролив, давить немилосердно, не давать спуску… А иначе — вы что, "китайского мира" захотели?
Но гораздо менее известно, что по поводу "китайского мира" думают сами китайцы. Лидеры страны уже давно говорят, что она может и должна быть примером для всей планеты, но ведь следовать примеру — дело добровольное. А вот публикация, с которой мы начали разговор, — это нечто иное.
Автор частное лицо, его зовут профессор Янь Сюэтун, но заметим, что он глава Института международных отношений пекинского Университета Цинхуа. А это одно из двух-трех самых престижных учебных заведений Китая и, соответственно, не последний университет мира. Его статья размещена во флагманском для внешней политики США и Запада журнале Foreign Affairs и сводится к простой мысли: не надо паники, на обозримый период никакого "китайского мира" не будет. Потому что Пекин такой мир создавать и не хочет, и не может.
Сделаем все поправки на специфику — да, это тоже пропаганда, пусть и частно-личная, с явной целью успокоить горячие головы в Америке. Но посмотрим на сухую и жесткую логику профессора Яня. Особенно с учетом того, как в эту логику вписывается российская внешняя политика.
Первое: Янь считает, что разговоры о том, какая экономика мира сегодня первая, а какая вторая, уже потеряли смысл. Они были актуальны до 2015 года, когда Китай рос невиданными темпами, но сегодня при президенте Трампе резко ускорилась экономика США. Главное же — что эта "турнирная таблица" вообще не имеет значения. Перед нами две суперэкономики, ушедшие в отрыв от прочих. Объем их военных расходов, собственно, показывает ту же картину — неважно, кто тратит больше, Китай не возражает против того, чтобы быть "младшей сверхдержавой". Важно, что в такой ситуации США уже не могут принудить более-менее весь мир находиться в "либеральной" упряжке. Но и Китай не может и не желает диктовать всей планете, как ей жить.
То есть, цитирую, "междуцарствие американской гегемонии после холодной войны закончено" и мир возвращается — хотя еще не до конца вернулся — к двухполярной системе.
И вот тут второе: профессор Янь переходит к упражнению в оптимизме. Он объясняет, что мировой войны не произойдет прежде всего потому, что в такой ситуации обе сверхдержавы — раз уж способны уничтожить друг друга — будут очень осторожны, максимум могут схватиться за влияние в каких-то третьих, небольших странах.
Здесь надо бы поспорить. Перед нами не первый случай, когда логика и разум диктуют мировым и не очень мировым лидерам что-то, а они ведут себя не по логике и не по разуму. Собственно, вся мировая история полна нелогичностей, происходивших попросту по глупости людей, принимающих решения. Самый известный пример — Вторая мировая, когда и в Германии, и в Японии какие-то деятели, может, и понимали, что опасно атаковать и СССР, и США — сил хватит только на очень мощный первый удар, а если он сразу же не достигнет цели, то дальше поражение неизбежно. Но ведь атаковали же…
В Китае, и особенно в интеллектуально-академической среде, считается инстинктивно нормальным, что странами должны руководить люди высокой квалификации и интеллекта. На их отбор направлена вся политическая система страны. И поэтому пекинские аналитики часто исходят из того, что и в другой сверхдержаве на высших постах находятся такие же умные и осторожные люди.
Но вспомним, что творилось в самом же Китае в первой половине прошлого века, когда пару десятилетий страной вообще никто не руководил, да ее, по сути, и не было. Дальше многовековая культура вернула традиции ответственного лидерства, но оно возвращалось постепенно, через припадки дикого авантюризма Мао Цзэдуна и прочие неприятности.
А вот традиции лидерства в США и странах Запада — тут есть вопросы. Понятно, что милитаристские призывы людей типа Гордона Чана есть крайний случай, но вообще-то утрата Америкой и всей западной системой иллюзий их сверхдержавности сопровождается нарастающим развалом системы управления, истерикой и судорогами цивилизации как таковой. Что мы и наблюдаем каждый день и в столичной политике, и особенно на низовом уровне, когда "красные" и "синие" штаты, да что там — жители больших городов и глубинки относятся друг к другу как… к китайцам, если не к инопланетянам.
И как в такой ситуации у власти окажутся ответственные и квалифицированные политики, которые будут вести себя осторожно и избегать глобальных авантюр?
Но лидерство — это только один аргумент. А еще профессор Янь предпринимает экспресс-анализ того, как на новый двухполярный мир будут реагировать все страны вообще. Они в нынешней ситуации должны — добавим, по нормальной здоровой логике — не выстраиваться в "группы поддержки" той или иной сверхдержавы, а всячески избегать каких-либо союзов лишь с одной стороной. Дело в экономике, которая уже не вписывается в рамки изолированных "лагерей". То есть мир будет, может, и двухполярным, но не до такой степени, как в прошлом.
Заметим, Россия в его анализе по имени не упоминается вообще, как и множество прочих стран. Зато точно отображаются цели Пекина — максимальный доступ к рынкам всех мыслимых стран, включая американский. И никаких лишних конфликтов, если их можно избежать. При такой ситуации всем почти 200 государствам мира теоретически также должна быть выгодна неконфликтность и хорошие рабочие отношения с обоими "полюсами".
И как в такой анализ вписывается то, что уже который год Россию (да, кстати, и Китай) провоцируют на конфликты? А очень просто: дело не только в том, что от нас ожидают форсированного строительства какого-то "китайского", "российского" и тому подобного мира, где прочим останется только подчиняться. Дело в том, что именно к этому нас пытаются подтолкнуть, чтобы довести дело до экономически невыгодной крайности и выстроить в мире два жестких альянса, как это было в прошлом веке. Они думают, что это стратегия их победы. А ситуация неконфликтной и осторожной двухполярности, может, и устраивает Китай или Россию, но Запад она явно пугает больше, чем все прочее.
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В мире , Политика , Статьи , Мао Цзэдун , Китай , Москва , США
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