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Бывший украинский министр раскрыл «огромный миф» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne заявил, что ситуация с субсидиями является для украинцев «огромным мифом».
По его словам, вице-премьер Украины Павел Розенко рассказывает населению, что субсидии — «это такой подарок с неба».
«Субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы, и это главный принцип», — отметил Кучеренко.
Также он заявил, что ни в одной стране 60% населения не нуждаются в субсидиях для оплаты коммунальных услуг.
Ранее депутаты Верховной Рады от оппозиции предложили списать долги украинцев за коммунальные услуги.
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