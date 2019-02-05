Бывший украинский министр раскрыл «огромный миф»

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne заявил, что ситуация с субсидиями является для украинцев «огромным мифом».

По его словам, вице-премьер Украины Павел Розенко рассказывает населению, что субсидии — «это такой подарок с неба».

«Субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы, и это главный принцип», — отметил Кучеренко.

Также он заявил, что ни в одной стране 60% населения не нуждаются в субсидиях для оплаты коммунальных услуг.