Мадуро назвал слова Трампа о возможном военном вторжении «сумасшествием»

Трамп ранее подтвердил в интервью телеканалу CBS , что рассматривает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".

"Это сумасшествие, говорить о войне в XXI веке. Это сумасшествие, господин Дональд Трамп, думать, что вы можете послать войска сюда, на эту землю, которая будет себя защищать", — заявил Мадуро в ходе публичного выступления в понедельник. Оно транслируется в Periscope.

По его словам, мировое право запрещает подобные действия. "Заявление Трампа — незаконное, преступное. А правые заговорщики ему аплодируют и выходят маршировать, прося военного вторжения в свою собственную родину. Просим бога простить их, они ищут урон для своей родины. И куда придет эта оппозиция, и до чего дойдет этот ущерб", — сказал Мадуро.

Венесуэльский президент отметил, что считает нефть основной причиной подобных нападок США. "Я сегодня спрашиваю — в чем casus belli (повод для войны), чтобы объявить войну Венесуэле, господин Дональд Трамп? Чем Венесуэла угрожает интересам США? Какова причина, по которой Трамп готов послать войска в Венесуэлу? Нефть и природные богатства нашей любимой родины", — полагает Мадуро.

Он также заметил, что венесуэльцы — мирный народ. "Мы любим мир, как жизнь. И у нас нет никакого страха перед вашими угрозами, господин Трамп. У Венесуэлы есть право, и она на стороне правды, у вас нет причин угрожать мирному народу использованием военной силы", — заявил главы Венесуэлы.

При этом Мадуро подчеркнул общеизвестной пословицей, что только на добрую волю он не надеется. "На бога надейся, а сам не плошай", — так президент прокомментировал готовность страны к возможному вторжению.