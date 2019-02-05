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В Раде предложили списать миллиарды долгов украинцев за ЖКХ 

РИА Новости + ещё 4 8 часов назад
Депутаты Верховной рады Украины, представители "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталья Королевская предлагают списать долги населения за жилищно-коммунальные услуги, сформировавшиеся по состоянию на 1 января 2019 года, соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте Рады.
Ранее председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что задолженность за ЖКХ на Украине за декабрь выросла на 285 миллионов долларов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что, по официальным данным государственной службы статистики Украины, задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 26,4 миллиарда гривен (около 958 миллиона долларов), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 16,7 миллиарда гривен (около 605 миллионов долларов), по поставке электрической энергии — 4,8 миллиарда гривен (около 174 миллиона долларов).
"Учитывая несоответствие темпов роста цен на отдельные виды жилищно-коммунальные услуги и уровень доходов населения, предлагается списание задолженности населения именно за поставки природного газа, централизованное отопления и снабжения горячей водой и поставки электрической энергии", — говорится в тексте законопроекта.
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В мире , Видео , Вадим Рабинович , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Верховная Рада
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