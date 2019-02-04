В Лондоне украли ястреба, охранявшего Хитроу

В Лондоне похитили ястреба, охранявшего аэропорт Хитроу. Отважный Майло не только отпугивал птиц от взлетно-посадочных полос, но и бесстрашно сражался с дронами. Владелица пернатого защитника аэропорта была крайне обеспокоена его пропажей, ведь оказавшись в заточении у чужих людей, Майло мог погибнуть — хранитель порядка главной британской воздушной гавани приучен брать пищу только из ее рук. По сообщениям журналистов, Майло все-таки удалось выбраться из плена и улететь от похитителей — его обнаружили на дереве в парке. Хозяйка питомца забрала его домой. Жителям Лондона остается надеяться, что скоро ястреб вернется к своим служебным обязанностям.