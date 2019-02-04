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Россиянин жонглировал ребенком в Малайзии 

Рамблер 21 минуту назад
28-летний россиянин и его супруга задержаны в столице Малайзии. Молодые люди устроили на улице Куала-Лумпура представление с участием грудного ребенка. Мужчина на глазах у прохожих жонглировал шестимесячным младенцем, подкидывая его вверх. При этом одна из девушек снимала происходящее на телефон. По некоторым сведениям, граждане России попали на территорию Малайзии через Таиланд. Судя по внешнему виду, супруги занимаются восточными практиками. Однако правоохранительным органам экзотической страны уличное шоу, по всей вероятности, пришлось не по нраву, они сочли подобное обращение с ребенком недопустимым.
В мире , Азия , Видео , Происшествия , МВД , Куала-Лумпур , Малайзия
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