Россиянин жонглировал ребенком в Малайзии 

28-летний россиянин и его супруга задержаны в столице Малайзии. Молодые люди устроили на улице Куала-Лумпура представление с участием грудного ребенка. Мужчина на глазах у прохожих жонглировал шестимесячным младенцем, подкидывая его вверх. При этом одна из девушек снимала происходящее на телефон. По некоторым сведениям, граждане России попали на территорию Малайзии через Таиланд. Судя по внешнему виду, супруги занимаются восточными практиками. Однако правоохранительным органам экзотической страны уличное шоу, по всей вероятности, пришлось не по нраву, они сочли подобное обращение с ребенком недопустимым.