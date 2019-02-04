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Девятнадцать европейских стран приняли декларацию в поддержку Гуаидо 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девятнадцать европейских стран приняли в понедельник совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия.
Перечисленные страны "приняли во внимание, что Николас Мадуро принял решение не начинать избирательный процесс".
"Поэтому в соответствии с нормами венесуэльской конституции признают и поддерживают Хуана Гуаидо, председателя демократически избранной Национальной ассамблеи временным президентом Венесуэлы с целью, чтобы он объявил о проведении свободных, справедливых и демократических выборов", — говорится в распространенном тексте совместной декларации.
Подписавшиеся страны напомнили, что ряд членов ЕС 26 января призвал Николаса Мадуро в течение восьми дней объявить о проведении президентских выборов. В этот же день глава европейской дипломатии Федерика Могерини распространила заявление от имени 28 стран ЕС с призывом о проведении свободных и прозрачных выборов. В нем говорилось, что в случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в ближайшие дни ЕС примет меры, в том числе по вопросу признания властей страны, в соответствии с 233-й статьей венесуэльской конституции.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Источник РИА Новости в Брюсселе в понедельник сообщил, что Италия заблокировала официальное заявление от всего Евросоюза о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
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В мире , Николас Мадуро , Федерика Могерини , ЕС , РИА Новости , Австрия , Бельгия , Венгрия , Венесуэла , Германия , Дания , Испания , Латвия , Литва , Люксембург , Нидерланды , Польша , Португалия , Великобритания , Финляндия , Франция , Хорватия , Чехия , Швеция , Эстония
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