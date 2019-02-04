Девятнадцать европейских стран приняли декларацию в поддержку Гуаидо

Девятнадцать европейских стран приняли в понедельник совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. Заявление подписали Испания

Перечисленные страны "приняли во внимание, что Николас Мадуро принял решение не начинать избирательный процесс".

"Поэтому в соответствии с нормами венесуэльской конституции признают и поддерживают Хуана Гуаидо, председателя демократически избранной Национальной ассамблеи временным президентом Венесуэлы с целью, чтобы он объявил о проведении свободных, справедливых и демократических выборов", — говорится в распространенном тексте совместной декларации.

Подписавшиеся страны напомнили, что ряд членов ЕС 26 января призвал Николаса Мадуро в течение восьми дней объявить о проведении президентских выборов. В этот же день глава европейской дипломатии Федерика Могерини распространила заявление от имени 28 стран ЕС с призывом о проведении свободных и прозрачных выборов. В нем говорилось, что в случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в ближайшие дни ЕС примет меры, в том числе по вопросу признания властей страны, в соответствии с 233-й статьей венесуэльской конституции.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США.

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.