В Раде посетовали на массовую миграцию украинцев из-за навязывания госязыка

Около 10 миллионов жителей уехали из Украины из-за навязывания госязыка и вступления в НАТО , считает депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь", экс— министр социальной политики Наталья Королевская.

На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее парламент Украины со второй попытки принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Голосование во втором чтении планируется в феврале.

"Когда путем таких насильственных желаний, как навязать язык, навязать НАТО, насильно заставить людей полюбить свою страну — пять лет такой политики привели к тому, что более десяти миллионов человек сегодня уехали в поисках себя в других странах", — заявила в понедельник Королевская в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, защищать язык нужно престижем государства в мире и уровнем жизни жителей страны. "Когда люди живут в Украине и гордятся тем, что они украинцы, знают, что государство всегда их поддержит, что им выплатят их справедливые пенсии, что у них будет работа, уверенность в завтрашнем дне и, безусловно, все это в комплексе и создает те институты государственности: и язык, и гордость за свой паспорт, за свою страну", — добавила депутат.