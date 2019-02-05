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Массовую миграцию украинцев списали на принуждение любить страну и язык 

Lenta.ru + ещё 5 29 минут назад
Украинцы массово эмигрируют из-за принуждения к патриотизму и любви к государственному языку, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская. Такое мнение она высказала в эфире телеканала NewsOne.
«Когда путем таких насильственных желаний навязать язык, навязать НАТО, насильно заставлять людей полюбить свою страну — пять лет такой политики привели к тому, что более 10 миллионов людей сегодня уехали из страны в поисках себя в других странах», — отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что «защищать язык нужно его престижем».
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