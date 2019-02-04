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В ЛНР заявили о девяти обстрелах за сутки со стороны силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР у населенных пунктов Калиновка, Желобок, Сокольники, Молодежное, Золотое-5, Калиново-Борщеватое. Всего по территории ЛНР было выпущено более 130 мин и гранат.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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