В ЛНР заявили о девяти обстрелах за сутки со стороны силовиков

Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР у населенных пунктов Калиновка, Желобок, Сокольники, Молодежное, Золотое-5, Калиново-Борщеватое. Всего по территории ЛНР было выпущено более 130 мин и гранат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.