Французский журналист назвал причину популярности российских СМИ во Франции

Как сообщала газета Le Point, на встрече с французскими журналистами Макрон заявил, что один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ — "продукт соцсетей". По мнению Макрона, такие движения создают группы, занимающиеся манипуляциями.

Макрон заявил, что "желтые жилеты" получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживается "покупными аккаунтами в социальных сетях и троллями". В их числе он выделил канал RT и агентство Sputnik. Макрон добавил, что и в освещении дела Беналля, и в ситуации с "желтыми жилетами" "сфера фашистов, сфера левых и российская сфера представляют 90% движений в сети интернет".

Как подчеркнула Захарова, Макрон "не уточнил, какие источники информации заставили его прийти к таким выводам".

"Если этот материал передает все точно (а, как я уже сказала журналистам, мы обязательно официально запросим французскую сторону как в Москве, так и в Париже), то президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом — бутафория", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Она подчеркнула, что RT и Sputnik не скупают никаких аккаунтов в социальных сетях.

"Французской стороне неоднократно предлагалось предоставить доказательства подобных обвинений — ни одного нам направлено не было. Потому что это ложь", — отметила Захарова.

Представитель МИД добавила, что участники протестов "желтых жилетов" появляются в эфире RT и Sputnik больше, чем официальные представители, потому что французские власти запрещают чиновникам общаться с этими СМИ.

Французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко в эфире радио Sputnikвыразил уверенность, что никто из-за границы, включая русских, не смог бы организовать движение "желтых жилетов".

"Обвинять в этом русских, по правде говоря, довольно странно. Даже "профессиональные русофобы" как-то не очень обвиняли русских в восстании "желтых жилетов". "Желтые жилеты" — это действительно народное движение, очень глубокое движение. Видите, уже идет двенадцатая неделя (этого движения), были праздники, зима, холодно, и все равно демонстрации продолжаются. Ни русские, ни американцы, ни арабы и никто не мог бы это организовать", — убежден Дмитрий де Кошко.

Он изложил свою версию популярности российских СМИ во Франции.

"Так как наши (французские, — ред.) СМИ потеряли доверие населения — это началось еще раньше, а теперь, в ситуации с "желтыми жилетами" они потеряли его уже совсем — можно сказать, что в народе не доверяют официальным СМИ, будь то телевидение, радио или газеты. И в интернете они начинают искать альтернативные источники информации, в том числе RT. Так как официальные СМИ многое не показывают, а, можно сказать, "долбят" одно и то же, людям это не очень нравится. И люди смотрят, в том числе, те кадры, которые показывает RT. И они — почти единственные, кто это показывает на уровне профессионального телевидения. Они также устраивают настоящие дебаты, где есть и те, и другие, тогда как в официальных СМИ все говорят одно и то же", — сказал Дмитрий де Кошко.

Во время избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France и RT не были аккредитованы в предвыборный штаб Макрона. С его избранием президентом МИД страны не продлил аккредитацию, несмотря на обращения. Сейчас агентство Sputnik и телеканал RT не имеют аккредитации в Елисейском дворце и других ведомствах. Как отмечала главный редактор Sputnik France Наталья Новикова , корреспонденты агентства, не получившие аккредитации, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, сопровождающихся беспорядками в Париже.

В Кремле подобную ситуацию назвали "информационной войной" президента Франции с российскими СМИ.