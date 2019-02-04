Папа Римский процитировал Достоевского

"Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность. Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении. Как заявил современный писатель, тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим, — заявил понтифик.

Слова о лжи произносит старец Зосима во второй книге романа русского классика.

По словам понтифика, выступление которого транслировалось на сайте Святого престола, он прибыл в Абу-Даби как "верующий, жаждущий мира, и брат, который ищет мира со своими братьями".

"Во имя Бога-Творца должна осуждаться без колебаний любая форма насилия, потому что это серьезное осквернение Божьего имени, чтобы использовать его для оправдания ненависти и насилия против брата. Не существует насилия, которое может быть оправдано религией", — заявил папа Франциск.

Он также призвал все религии и верующих "взойти вместе, одной семьей, на ковчег, который может пройти через бушующие моря мира" и "демилитаризовать" сердца людей в ответ на войны и гонки вооружений.