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Папа Римский процитировал Достоевского 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: AFP 2019 / Vincenzo Pinto
Папа Римский Франциск, находящийся в апостольской поездке в Объединенных Арабских Эмиратах, в выступлении, посвященном межрелигиозному диалогу, процитировал роман "Братья Карамазовы" русского писателя Федора Достоевского.
"Храбрость быть иным является душой диалога, основой которого является искренность намерений. Диалог компрометируется вымыслом, который увеличивает расстояния и подозрительность. Нельзя провозглашать братство и затем действовать в противоположном направлении. Как заявил современный писатель, тот, кто лжет самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что не различает никакой правды ни в себе, ни кругом, и начинает не иметь уважения ни к себе, ни к другим, — заявил понтифик.
Слова о лжи произносит старец Зосима во второй книге романа русского классика.
По словам понтифика, выступление которого транслировалось на сайте Святого престола, он прибыл в Абу-Даби как "верующий, жаждущий мира, и брат, который ищет мира со своими братьями".
"Во имя Бога-Творца должна осуждаться без колебаний любая форма насилия, потому что это серьезное осквернение Божьего имени, чтобы использовать его для оправдания ненависти и насилия против брата. Не существует насилия, которое может быть оправдано религией", — заявил папа Франциск.
Он также призвал все религии и верующих "взойти вместе, одной семьей, на ковчег, который может пройти через бушующие моря мира" и "демилитаризовать" сердца людей в ответ на войны и гонки вооружений.
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В мире , Федор Достоевский , ФРАНЦИСК , ОАЭ
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