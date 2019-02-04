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ЕС расширил «черный список» по Ирану 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Европейский союз (ЕС) ввел новые ограничительные меры в отношении иранских физических лиц и компании, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Составители заявления подчеркнули, что Совет "глубоко обеспокоен враждебной деятельностью", которую Иран якобы осуществляет на территории некоторых стран ЕС.
"В этой связи Совет ЕС постановил включить в список два физических лица и одно юридическое лицо", — говорится в заявлении.
Ранее в ФРГ подтвердили создание механизма для обхода санкций США против Ирана.
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В мире , Ближний Восток , Европа , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Иран
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