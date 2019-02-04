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ООН не присоединится ни к одной из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле 

ТАСС + ещё 1 20 минут назад
Фото: Reuters
Секретариат ООН не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, слова которого приводятся в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте организации.
"Я с большой обеспокоенностью следил за развитием ситуации в Венесуэле. Был целый ряд инициатив от нескольких групп стран Секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве… чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса", — заявил генсек.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Антониу Гутерриш , Венесуэла
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