ООН не присоединится ни к одной из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле

Секретариат ООН не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле . Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш , слова которого приводятся в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте организации. "Я с большой обеспокоенностью следил за развитием ситуации в Венесуэле. Был целый ряд инициатив от нескольких групп стран Секретариат ООН решил не участвовать ни в одной из этих групп, чтобы сохранить доверие к нашему предложению о посредничестве… чтобы иметь возможность по их просьбе помочь найти политическое решение кризиса", — заявил генсек. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.