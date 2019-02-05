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В Эстонии испугались влияния России и призвали запретить «Тотальный диктант» 

Lenta.ru + ещё 7 9 минут назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Российскую акцию «Тотальный диктант» неуместно проводить в Эстонии, так как проект основан на филологических, а на политических мотивах, считает министр юстиции страны Урмас Рейнсалу. Об этом он написал в Facebook.
«Мы должны сосредоточиться на переводе нашей системы образования на эстонский, а не узаконивать мягкое влияние России на наших соотечественников!» — заявил глава Минюста.
Так он отозвался на новость о выборе Таллина столицей акции в 2019 году и призвал власти оценить ситуацию и принять необходимые меры.
Таллин был выбран центром «Тотального диктанта» с помощью онлайн-голосования. Финал конкурса состоялся 2 февраля. Как сообщается на сайте проекта, автор текста — писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский — приедет в город 13 апреля и лично прочтет его на главной площадке акции.
Акция «Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 года. Массовую проверку грамотности населения, в которой участвуют россияне и русскоязычные жители других государств, придумали студенты Новосибирского государственного университета. С 2010 года для написания текста диктанта приглашали знаменитых русскоязычных литераторов, в том числе Дину Рубину, Бориса Стругацкого, Дмитрия Быкова и Захара Прилепина.
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Комментарии
В мире , Захар Прилепин , Павел Басинский , Дмитрий Быков , Борис Стругацкий , Минюст РФ , Эстония
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