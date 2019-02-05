В Эстонии испугались влияния России и призвали запретить «Тотальный диктант»

Российскую акцию «Тотальный диктант» неуместно проводить в Эстонии , так как проект основан на филологических, а на политических мотивах, считает министр юстиции страны Урмас Рейнсалу. Об этом он написал в Facebook.

«Мы должны сосредоточиться на переводе нашей системы образования на эстонский, а не узаконивать мягкое влияние России на наших соотечественников!» — заявил глава Минюста.

Так он отозвался на новость о выборе Таллина столицей акции в 2019 году и призвал власти оценить ситуацию и принять необходимые меры.

Таллин был выбран центром «Тотального диктанта» с помощью онлайн-голосования. Финал конкурса состоялся 2 февраля. Как сообщается на сайте проекта, автор текста — писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский — приедет в город 13 апреля и лично прочтет его на главной площадке акции.